Il Giudice del Tribunale di Patti, Edoardo Zantedeschi, ha assolto perchè il fatto non sussiste Salvatore Marzullo, 53enne di Floresta, imputato per tentata estorsione.

L’uomo, fratello dell’ex sindaco di Floresta Sebastiano Marzullo, era finito a giudizio per fatti risalenti all’estate 2019 quando, secondo il capo d’imputazione, avrebbe posto in essere condotte finalizzate a sabotare l’esecuzione di una gara ciclistica organizzata sul territorio del comune nebroideo, minacciando gli organizzatori e chiedendo la corresponsione di parte dei compensi.

All’epoca, anche l’allora sindaco di Floresta, Antonino Cappadona, aveva denunciato ai Carabinieri l’avvio ritardato della manifestazione ciclistica a causa dell’apposizione di alcuni tronchi di alberi lungo il percorso e l’inibizione del transito in alcuni tratti in località Favoscuro per mezzo di catene chiuse con lucchetto.

Il responsabile dell’associazione ciclistica organizzatrice, un 51enne di Giarre, risultava quindi persona offesa e costituita parte. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione nei confronti di Marzullo ma il Giudice, accogliendo le richieste del difensore dell’imputato, avvocato Alessandro Pruiti Ciarello, ha pronunciato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.