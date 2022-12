Sicilia – Si terrà Giovedì 15 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:15, presso lo Splendid Hotel La Torre di Palermo, una tavola rotonda dal titolo “Dall’accoglienza all’inclusione: il sistema degli enti locali“, organizzata dall’ANCI Sicilia nell’ambito della prima conferenza regionale annuale del fenomeno migratorio.

Si tratta di un incontro inserito nel programma della conferenza sulla migrazione “Per una Sicilia plurale e inclusiva”, promossa dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e curata dall’Ufficio Regionale dell’Immigrazione.

Sarà un’occasione importante per discutere delle problematiche, che vivono i Comuni in termini di accoglienza, ma soprattutto dell’inclusione ed integrazione in territori regionali che, soprattutto negli ultimi anni, hanno visto coinvolte circa 90 Amministrazioni Comunali, con oltre 100 progetti di centri di accoglienza e che collocano la Sicilia tra le Regioni italiane con più posti (oltre 5.000 corrispondenti a circa il 15% dei posti disponibili a livello nazionale).

Un’attività di coordinamento svolta dall’ANCI Sicilia, come partner del progetto COOPERA, finanziato dal Ministero dell’Interno e che coinvolge come capofila il Comune di Palermo e diversi enti pubblici preposti a questo compito e, tra queste, anche le ASP di Agrigento, Trapani e Siracusa.

I lavori saranno introdotti da Mario Emanuele Alvano, Segretario generale dell’ANCI Sicilia, e saranno moderati da Francesco Di Giovanni, esperto del progetto FAMI COOPERA, con gli interventi di Filippo Santoro, coordinatore del Distretto socio-sanitario di Milazzo, Angelo Tudisca, Vice-Sindaco di Tusa, Pieremilio Vasta, referente della Rete Civica della Salute, Antonio Sparaco, ASP di Trapani e referente del progetto BUSY, e Angela Errore, Comune di Palermo e referente del progetto FAMI COOPERA.

La conferenza, prevista dalla Legge Regionale n. 20 del 29 Luglio 2021, ha l’obiettivo di discutere e illustrare le linee strategiche e la nuova programmazione sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione dei cittadini stranieri, attraverso dei focus tematici su: politiche attive del lavoro, politiche abitative, politiche socio-sanitarie, istruzione e formazione, MSNA, antidiscriminazione, carceri e tratta. Durante le sessioni parallele in programma nel pomeriggio si approfondiranno: il sistema di accoglienza e inclusione, le azioni regionali di contrasto alla tratta, allo sfruttamento lavorativo e alla discriminazione, e il tema dell’inclusione dei cittadini stranieri nelle aree interne.