Una intera comunità che, volontariamente, ha deciso di addobbare il proprio spazio per rendere ancora più suggestivo il clima natalizio di San Salvatore di Fitalia.

Così, alcuni fitalesi, animati di tanta buona volontà, hanno realizzato diverse installazioni sul territorio inerenti le festività Natalizie.

Un presepe in Largo Tenente Vieni ad opera della U.S. Fitalese 1981, uno nel cortile adiacente le case popolari nuove in contrada Grazia e una slitta di Babbo Natale, realizzata con maestria, in piazza De Gasperi, ad opera di privati cittadini.

“Questi piccoli segni di volontariato, legati alle tradizioni natalizie, testimoniano per l’ennesima volta l’intraprendenza dei fitalesi e la volontà di dedicare parte della propria giornata a spendersi per la nostra Comunità” ha commentato un soddisfatto Giuseppe Pizzolante Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia.

Non stupisce il primo cittadino che siano soprattutto i più giovani e i bambini a portare avanti queste tradizioni. “Per noi è un segno importante, che ci rende felici e orgogliosi” ha concluso Pizzolante.