L’imperversare delle mareggiate lungo la costa tirrenica sta generando preoccupazione in diversi residenti della zona limitrofa al lungomare santagatese.

In molti abitanti, in particolare nella fascia tra il vallone Posta e la Via Roma, subito alle spalle del lungomare, continuano infatti ad avvertire vibrazioni delle proprie abitazioni, in alcuni casi distanti anche oltre un centinaio di metri dalla battigia.

Già a fine novembre, il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso, sebbene non siano stati riscontrati danni a nessun immobile, ha ritenuto opportuno segnalare la situazione agli enti preposti. L’ufficio tecnico del comune ha quindi programmato per giovedì 15 dicembre un sopralluogo cui sono stati invitati a partecipare i tecnici dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e della Protezione Civile, dell’Autorità di bacino, del Genio Civile e della Città Metropolitana di Messina. La nota è stata quindi indirizzata anche al Dipartimento di ingegneria dell’Università di Messina ed all’Ingv.

Si tratta di verifiche a titolo precauzionale, che interesseranno sia la zona del muro paraonde nel tratto antistante la villa Bianco che i torrenti che attraversano il centro abitato e sfociano in quella zona di lungomare.

Gli stessi residenti delle zone interessate, si stanno intanto organizzando con un proprio comitato autonomo.