Internet, giochi, laboratori e incontri, perché in biblioteca non ci sono soltanto libri. Si chiama “A Naso In Su” la nuova iniziativa culturale dell’amministrazione Nanì che punta ad ampliare l’offerta della storica e prestigiosa Biblioteca Comunale “Carlo Incudine”.

Non solo una libreria organizzata per fasce d’età, o per le diverse esigenze letterarie, ma anche e soprattutto un’alternativa formativa, uno spazio da condividere per trascorrere piacevolmente ed in modo originale, parte della propria giornata.

“Dai più piccoli, ai giovani fino alle famiglie: le iniziative gratuite in programma ‘A Naso In Su’, saranno molteplici – ammette l’assessore alla cultura Rosita Ferrarotto – oltre alla consueta attività da biblioteca come la lettura e la ricerca, organizzeremo laboratori di letto-scrittura e incontri con gli autori. Daremo anche la possibilità di navigare su internet e uno spazio per i giochi, come la dama e gli scacchi. Insomma un contenitore culturale aperto a tutti, ed alle più svariate esigenze”.

L’obiettivo di ‘A Naso In Su’ è quello di coinvolgere il vasto pubblico del comprensorio tirrenico-nebroideo.

“È assolutamente nostra intenzione aprire le porte della città a tutti coloro che hanno voglia di sapere e conoscere – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – in tal senso, la biblioteca comunale è un fiore all’occhiello che nell’Isola non ha eguali. Oltre alle migliaia di opere, è infatti presente la prestigiosa ed aggiornata Sezione Giuridica Giuffrè: unicità da preservare e valorizzare. Naso è uno scrigno da scoprire, un luogo intrigante che propone a residenti e visitatori esperienze sempre nuove e affascinanti”.

La cerimonia di inaugurazione di ‘A Naso In Su’, presso la biblioteca Comunale “C. Incudine”, si svolgerà lunedì 19 dicembre alle ore 10:30.