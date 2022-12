Il Consiglio comunale di Villafranca Tirrena ha approvato il bilancio di previsione. Sollecitati dal Commissario ad acta, dottor Antonio Garofalo, i consiglieri comunali hanno esitato a maggioranza l’importante strumento contabile, con il voto contrario del consigliere di opposizione Mario Russo e l’astensione del gruppo di minoranza composto dai consiglieri Zirilli, D’Andrea e Villari.

Prima di passare dal civico consesso il Bilancio era stato esitato favorevolmente dal collegio dei revisori dei conti, che in aula hanno elogiato il lavoro svolto in particolare dalla dottoressa Lucia Restuccia, responsabile del settore economico finanziario del Comune. Oltre al Bilancio 2022 la delibera comprendeva anche il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Approvata a seguire anche la Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente, con riferimento alla situazione al 31/12/2021. Si è dunque passati a trattare una mozione proposta dal gruppo di minoranza in merito alle riprese audiovisive e relativo regolamento (la cui risoluzione è stata approvata all’unanimità) e a discutere alcune interrogazioni che hanno impegnato il Sindaco Cavallaro ed alcuni Assessori a fornire i dovuti chiarimenti. In particolare l’assessore Nino Costa, relativamente alla refezione scolastica, l’assessore Gaetano Lamberto, in merito alla pulizia dei torrenti Calvaruso e S. Caterina, e l’assessore Barbara Di Salvo sulla gestione dell’impianto sportivo Terre Forti ed annessi servizi siti in località Ponte Gallo.