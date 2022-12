Dall’alba di oggi la Guardia di Finanza di Messina sta dando esecuzione ad una massiccia operazione di Polizia Giudiziaria nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto la custodia cautelare personale nei confronti di 61 soggetti (48 dei quali in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 7 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), promotori e partecipi di una strutturata organizzazione criminale dedita, secondo l’accusa, alla gestione di un lucroso traffico di sostanze stupefacenti sull’asse tra la Calabria e la Sicilia.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle insieme al Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo PEF di Messina, hanno tratto origine da approfondimenti avviati su una delle principali piazze di spaccio del capoluogo peloritano, il quartiere di Giostra, già teatro di eventi criminali e noto per la significativa presenza di esponenti di spicco della locale criminalità organizzata, anche di matrice mafiosa.

Le intercettazioni telefoniche, ambientali e le riprese video disposte dalla DDA di Messina hanno così consentito di rivelare l’esistenza e l’operatività di un’agguerrita associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.

Nel corso delle indagini intervenivano anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia il quale, inizialmente partecipe dell’associazione, si dissociava dal contesto criminale, consentendo agli inquirenti una puntuale ricostruzione della fitta rete di relazioni e degli affari illeciti che ne costituiscono l’attività.

È stato ricostruito come la complessa organizzazione criminale potesse contare su stabili canali di approvvigionamento, indispensabili per garantire il costante flusso di droga di varie tipologie, dalla cocaina, alla marijuana e all’hashish.

Il primo canale, molto più strutturato degli altri, anche per la documentata frequenza delle illecite consegne, era riferibile a soggetti con base operativa a Reggio Calabria e nelle roccaforti ndranghetiste di San Luca e Melito Porto Salvo.

Addirittura, in piena pandemia, per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine, l’organizzazione criminale poteva contare su un canale di passaggio prioritario sullo Stretto: per la consegna dello stupefacente a Messina venivano utilizzate autoambulanze.

Il secondo canale di approvvigionamento era invece riferibile a soggetti operanti a Catania, risultati attivi nel quartiere ad alta densità criminale di San Cristoforo del capoluogo etneo. Grazie alle indagini è stata individuata una capillare rete di pusher e intermediari, responsabili della gestione operativa del narcotraffico: dalla consegna al dettaglio ai singoli clienti, sino alle forniture più significative.

La base operativa dell’associazione era collocata all’interno di un vicolo cieco del quartiere Giostra, così da poter costantemente monitorare qualsiasi tipo di accesso. Per occultare armi e stupefacenti veniva invece utilizzata una baracca abbandonata. Un sodalizio criminale dinamico e strutturato, in grado persino di contrattare con organizzazioni calabresi l’acquisto di armi da guerra, come fucili mitragliatori dotati di silenziatore.

Sul punto, è lo stesso Giudice che, nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, sottolinea come il traffico di stupefacenti oggetto d’indagine sia caratterizzato da “tratti di inquietante sistematicità e pianificazione”, definendolo, senza alcuna iperbole, come di tipo “imprenditoriale”.

Sotto il profilo economico-finanziario, infine, si è documentata la disponibilità di beni mobili ed immobili in misura sproporzionata al reddito lecitamente dichiarato ed al tenore di vita sostenuto, da qui il disposto ed eseguito sequestro di unità immobiliari, autoveicoli e motoveicoli, per un valore complessivo stimato di circa 500.000 euro. Parimenti, è emerso come 17 soggetti, dei 61 arrestati, risultassero percettori di reddito di cittadinanza.

I provvedimenti cautelari intervengono nella fase delle indagini preliminari e sono basati su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto, pertanto, della presunzione di innocenza che l’art. 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.