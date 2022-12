È stata posta sotto sequestro l’abitazione di Amalia Baggiano deceduta lo scorso sabato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania dopo le ustioni riportate nel tentativo di accendere una stufa a legna.

È stato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Patti Federica Urban, con la Polizia di Stato del Commissariato di Capo d’Orlando a disporre il sequestro dello stabile per eseguire tutti i rilievi del caso e tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Amalia Baggiano, 60 anni, viveva da sola in contrada Marmoro a Capo d’Orlando.

Subito dopo l’incidente aveva raggiunto autonomamente il pronto soccorso nonostante le fiamme avessero già devastato il suo corpo.

La sessantenne, originaria di Castell’Umberto, era una precaria addetta alle pulizie e lavorava presso diverse imprese. Per questo motivo era molto conosciuta soprattutto dalle forze dell’ordine, dagli impiegati comunali e docenti delle scuole.

Non si conosce ancora la data dei funerali che dovrebbero svolgersi a Maletto, in provincia di Catania, in quanto sembra che il magistrato abbia disposto l’autopsia sul corpo della donna .