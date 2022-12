Quattordici richieste di condanna al termine della maxi udienza preliminare davanti al gup Maria Militello che vede alla sbarra 33 persone, finite al centro dell’inchiesta della Dda e dei carabinieri sulla riorganizzazione di Cosa nostra barcellonese.

All’esame del gup, nel giorno dell’accusa, c’erano gli imputati accusati a vario titolo di narcotraffico e possesso di armi. In 12 hanno scelto di essere giudicati con l’ordinario, mentre sono 18 le richieste di abbreviato.

L’accusa, rappresentata in aula dal sostituto della Dda Francesco Massara, per i 12 giudizi ordinari ha chiesto al gup Militello 8 rinvii a giudizio e 4 proscioglimenti, mentre per i 18 riti abbreviati ha chiesto 14 condanne e 4 assoluzioni.

Nel dettaglio per quanti hanno scelto il rito ordinario, il pm ha chiesto per due di loro il proscioglimento. Si tratta di Gabriel Naluz “il Nero” e Sonia Sirugo.

Per Maria “Mary” De Biase, Tindaro Papale “Geppetto”, Caterina “Katia” Papale, Desirè Cambria, Patrik Emanuele, Rosario Natoli, Salvatore Parasole “Colposecco”, il romeno Emilian Jonut Apreotese, Salvatore Leo e il marocchino Othmane Tuijri chiesto il rinvio a giudizio.

Due le accuse per gli imputati che hanno scelto l’abbreviato. Otto di loro rispondono di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Queste le richieste: Maria Concetta Lenzi, 7 anni e 4 mesi; Gabriele Abbas, 6 anni e 6 mesi; Alessandro Abbas, 5 anni e 6 mesi; Daniele Mazza, 12 anni e 40mila euro di multa; Massimo Pirri, 12 anni e 4 mesi; Tommaso Pantè, 20 anni (la pena più alta); Teresa Morici, 7 anni e 2 mesi; Salvatore Benenati, 7 anni e 2 mesi. Per i due fratelli Abbas, che da diversi mesi stanno collaborando con la giustizia, il pm ha chiesto anche che sia concessa l’attenuante per la collaborazione.

Per i dieci che rispondono di uno o più episodi singoli di detenzione, spaccio e commercio di droga il pm Massara ha richiesto 4 assoluzioni per Fabrizio Beneduce, Emmanuel Mondello, Giuseppe Francesco Calabrese e Anna Maria Morgavi. Sei richieste di condanna per Alessio Materazzi (4 anni e 2 mesi), il marocchino Yassine Lakhlifi (4 anni e 2 mesi), Antonino Grasso (2 anni), Cristian Celi (4 mesi), Santo Genovese (7 anni) e Elena Sottile (4 anni e 2 mesi).