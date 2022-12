Naso – Sono stati definiti gli accoppiamenti delle gare dei Quarti di finale di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni che disputano il Campionato di Prima Categoria.

Tra le sfide in programma, con i match di andata Mercoledì 11 Gennaio e quelli di ritorno Mercoledì 25 Gennaio, da segnalare Aquila Bafia-Nasitana e Monforte San Giorgio-Rosmarino. L’Aquila Bafia è la capolista del Girone D di Prima Categoria, davanti al Città di Galati, mentre la Nasitana è reduce dalla vittoria nel derby contro l’Orlandina 3-0 nel Girone C. Il Rosmarino (nella foto l’incontro contro l’Aluntina), invece, si trova in testa alla classifica del Girone C e affronterà il Monforte, formazione che milita nel Girone D.

Gli altri due Quarti di finale previsti sono Aci e Galatea (Girone F) – Calcio Santa Venerina (Girone E) e Don Bosco 2000 (Girone B) – San Giorgio Piana (Girone A); i campi di gioco, dove verranno disputate le partite di Coppa Sicilia, sono gli stessi utilizzati per il torneo di Prima Categoria.