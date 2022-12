Torregrotta – Un ricordo vivo più che mai. Una fiaccola sempre accesa e luminosa, proprio come quelle che hanno illuminato il buio di Torregrotta stasera.

Anche Torregrotta ha voluto rendere omaggio a Graziella Campgna in questo 12 dicembre, anniversario della sua scomparsa.

Una fiaccolata si è tenuta proprio in quella piazza, sita in via Sframeli nella frazione di Scala, che lo scorso 13 maggio è stata intitolata alla giovanissima vittima di mafia. Un mazzo di fiori sotto la targa che porta il nome di Graziella, l’anno di nascita 1968 e quello di morte 1985.

Presente l’Amministrazione Comunale con il testa il Sindaco Nino Caselli, che dall’inizio del suo mandato si è dimostrato molto vicino a queste tematiche. C’erano anche i fratelli di Graziella, gli instancabili Piero e Pasquale, che da 37 anni ormai mantengono viva la memoria della loro sorellina attraverso eventi, manifestazioni, ma sopratutto attraverso il racconto della verità. E la verità è che quel maledetto 12 dicembre una vita innocente è stata strappata per sempre da questa terra e da quel giorno Graziella è la sorella, la figlia, l’amica di tutti. Anche di chi non l’ha mai conosciuta.

Lei, vittima innocente di mafia solo perché si è trovata tra le mani un documento che mai avrebbe dovuto vedere, solo perché si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Graziella Campagna è morta a 17 anni per mano della mafia. Aveva trovato un’agendina, che era stata dimenticata in una giacca portata in lavanderia. Un documento che rivelava una falsa identità. L’ingegnere Cannata in realtà era Gerlando Alberti, nipote di quell’Alberti che il Generale Dalla Chiesa aveva assicurato alla giustizia. Allo stesso modo Gianni Lombardo era Giovanni Sutera, anche lui ricercato.

Stasera anche Torregrotta l’ha ricordata.