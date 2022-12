Pace del Mela – “E proprio la memoria, l’impegno e l’azione congiunta di tutte le componenti sociali, rappresentate dalla scuola, in primis, dalle associazioni, dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine e dalla politica, sono gli strumenti di cui valersi quotidianamente affinché la legalità primeggi contro mafie e criminalità.”

Con queste parole l’associazione è Orizzonte Comune ha commentato la manifestazione svoltasi questa mattina all’Auditorium di Pace del Mela. Si tratta del terzo incontro della “Settimana per Graziella”. Titolo del dibattito “Dove non arriva la giustizia arrivi la memoria”.

Hanno partecipato gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Saponara, Rometta, Spadafora, Pace del Mela, Condrò e Gualtieri e secondaria di secondo grado IPSIA G.Ferraris. In apertura è stato rappresentato dal vivo il monologo “Al Posto Giusto”, dell’aurore e regista Carmelo Formica, nel quale Silvana Formica ha interpretato Graziella Campagna.

Tra i relatori del dibattito moderato dalla giornalista Rosaria Brancato anche il Senatore Giuseppe Lumia. “Dobbiamo fare in modo che in questa provincia dobbiamo liberarci dalla mafia. La mafia inquina, condiziona. -ha dichiarato Lumia- La mafia è il male assoluto e della mafia dobbiamo liberarci”. Durante il dibattito con i ragazzi ha spiegato, come ognuno di noi , attraverso l’impegno, il coraggio e i comportamenti leali e onesti, è fondamentale a contribuire per un futuro senza più la mafia.



La relatrice Tiziana Tracuzzi, co-referente regionale di Libera, a posto invece la funzione su altre storie, raccolte sempre nella nostra provincia di Messina, che ricordando quella di Graziella. “Il dolore può rendere più giusta la società” ha dichiarato.

Gli studenti hanno partecipato in modo attento all’iniziativa grazie anche ad un percorso per la legalità, intrapreso già da tempo insieme alle docenti dei vari plessi.

Presenti anche Sindaco di Saponara Giuseppe Merlino e il Sindaco di Pace del Mela Mario la Malfa che ha ringraziato la famiglia Campagna.



Erano presenti infatti Piero e Pasquale Campagna, fratelli di Graziella che da anni portano nelle scuole la sua storia e la sua memoria. A intervenire anche Giusy Quartarone volontaria dell’iniziativa “Scorta per la memoria” dell’albero della pace di Via D’Amelio e la Prof.ssa Rosaria Russo, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela.