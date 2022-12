L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Lanciato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il sostegno agli Enti locali attraverso il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e la valorizzazione della plastica nelle filiere del riciclo, il programma “Mangiaplastica” sarà realizzato anche a Patti. Nella graduatoria pubblicata sul sito del dicastero, l’Ente di Palazzo dell’Aquila risulta al 150esimo posto su 199 Comuni italiani beneficiari del contributo ministeriale, con un punteggio acquisito di 26,21.

30MILA EURO PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI

Il finanziamento intercettato dal Comune ammonta a 30mila euro: «Una piccola cifra, che però – è il commento del sindaco Gianluca Bonsignore – ci consentirà di acquistare macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie in plastica, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo in un’ottica di economia circolare». La misura ministeriale, già lanciata con successo lo scorso anno, è stata di recente rifinanziata nella legge di bilancio, con l’obiettivo di intensificare l’infrastrutturazione dei Comuni per la raccolta differenziata e l’implementazione del ciclo della plastica.

199 I COMUNI AMMESSI AL PROGRAMMA MINISTERIALE

Il contributo a fondo perduto finanzierà l’acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in plastica Pet nel limite massimo di 15mila euro per quelli di capacità media e di 30 mila euro – è il caso del Comune di Patti – per l’acquisto di ogni eco-compattatore di capacità alta. I 199 Comuni ammessi al programma ministeriale si aggiungono ai 712 già destinatari dei finanziamenti erogati nell’ambito del primo sportello relativo all’annualità 2021.