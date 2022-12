Fa incetta di premi la scuola di danza Planet Dance Academy di Capo d’Orlando, diretta dal maestro Salvatore Caliò. Gli allievi della maestra Elisabetta Galati nella giornata di sabato hanno partecipato al concorso di danza “Christmas Event” al Teatro Città della notte di Augusta.

Il concorso, aperto a tutte le scuole di danza della Sicilia e non solo, ha visto esibirsi ben 500 allievi a partire dai 4 anni, suddivisi in 6 categorie (small dancers 4-7 anni), baby plus (8-9 anni), baby (10-11 anni), allievi (12-13 anni), junior (14-15 anni) e senior (dai 16 anni).

All’importante concorso hanno gareggiato cinque allievi della maestra Elisabetta, insegnante di danza classica e moderna, tornati a casa ciascuno con una medaglia.

Medaglia d’oro per il 22enne Paolo Nicolosi, che ha trionfato nella categoria senior con un assolo danza moderna. Per gli altri quattro allievi una importantissima medaglia di bronzo a testa.

Maria Chiara Di Lorenzo, 7 anni, è salita sul podio della categoria small dancers con un assolo danza classica. Francesca Musarra Tubbi e Ginevra Gentile, entrambe 11 anni, hanno conquistato il terzo posto (la prima con una variazione di repertorio classico e la seconda con un assolo di danza moderna.

Terzo posto nella sua categoria (allievi) per la 12enne Ginevra Letizia, che si è esibita con un assolo di stile neoclassico. A giudicare i ragazzi sono stati maestri e ballerini di fama internazionale internazionale.

Importante occasione di crescita saranno le nove borse di studio conquistate dai ragazzi dell’accademia orlandina. Grazie a questa opportunità i ragazzi potranno partecipare a degli stage con maestri di primordine e gareggiare in altri concorsi.

“È stata una giornata estenuante – ha detto la maestra Elisabetta Galati –, siamo stati in teatro più di 12 ore; ci siamo emozionati, stancati, demoralizzati, caricati; ci siamo confrontati con una realtà più grande di noi e per la prima volta ci siamo messi alla prova. Tutto l’impegno, gli sforzi e i sacrifici fatti, hanno fatto di me un’insegnante orgogliosa. Avevo chiesto ai miei allievi di sentirci una squadra e così è stato: li ho visti supportarsi, sostenersi, fare il tifo l’uno per l’altra, consolarsi, tranquillizzarsi, tenersi per mano, stare vicini, dalla più piccola al più grande, e tutto ciò vale al pari di una vittoria”.

La scuola di danza Planet Dance conquista risultati importanti, ma non si ferma qui, come sottolinea Elisabetta Galati: “Abbiamo gareggiato con scuole di danza di altissimo livello provenienti da tutta la Sicilia. Il mondo della danza è grande, va oltre ciò che siamo abituati a vedere e che conosciamo, ed una preparazione tecnica, professionale, artistica, necessita grande impegno, sacrifici, volontà, molto studio e tempo. I ragazzi hanno voglia di fare, di esplorare nuove realtà e di crescere. Il concorso di Augusta è stata un’importante occasione per vedere riconosciuti i propri sforzi, mettendosi alla prova e confrontandosi con persone anche più preparate, così da avere nuovi stimoli”.