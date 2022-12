San Filippo del Mela – San Filippo del Mela avrà il suo centro socio-culturale. Si tratta di un appalto di oltre 1 milione e mezzo di euro finanziato grazie ai fondi PNRR. Si tratta di un immobile che era in disuso e che adesso diventerà un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni del territorio. Qui infatti nascerà una vera e propria fucina della cultura.

L’edificio verrà completato e verranno effettuati lavori di efficientamento energetico.

“Noi continuiamo a rispondere con i fatti. È solo una parte del finanziamento di 2.500.000 di euro del Ministero dell’interno, confluiti nel PNRR. È stata finanziata, inoltre, la messa in sicurezza di Via Fratelli Cervi, la messa in sicurezza di via Basile e la messa in sicurezza del depuratore comunale. Continuiamo ad andare avanti.” dichiara il Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Gianni Pino che a 98zero ha aggiunto: “Si tratta di una serie di finanziamenti importanti in quanto si tratta di un centro polivalente culturale molto importante per tutti, per le associazioni culturali, di teatro, di musica. Una struttura che avrà una fortissima ricaduta sociale. Le associazioni infatti potranno avere una location adeguata alla promozione della cultura.

Questo risultato si aggiunge a diversi percorsi di questa amministrazione: uno relativo alla sistemazione degli edifici. In poche parole stiamo cercando di togliere tutto ciò che era abbandonato. Per meglio dire stiamo cercando di fare in modo che tutto ciò che era abbandonato non sia più abbandonato. Poi l’altro percorso è quello che prevede la ripresa della cultura come mezzo di sviluppo. Quindi la biblioteca nuova e tutte le attività che stiamo facendo con le scuole.”