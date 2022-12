Non dimenticatela mai Graziella Campagna. Non dimenticatela perché un volto bello e pulito come il suo, che traspare di purezza, candore e semplicità d’altri tempi, merita di essere ricordato per sempre.

Non dimenticatela mai Graziella Campagna perché la sua storia ha bisogno che, di generazione in generazione, si ribadisca che il male va combattuto e che il bene va protetto come un bocciolo di rosa nella tempesta, sfidando e affrontando tutte le intemperie per vederlo sbocciare.

Ricordatela Graziella Campagna, non soltanto oggi che è l’anniversario della sua morte sotto i colpi della crudeltà. Ricordatela ogni giorno. Vi aiuterà a indignarvi di fronte al male, all’illegalità, alla prepotenza, alla prevaricazione. Vi aiuterà a provare rabbia e non rassegnazione, ad avere coraggio e a non abbassare la testa.

Uccidendo una innocente pensavano di farla franca. E invece no, la famiglia di Graziella, il fratello carabiniere Piero in testa, alla fine alla verità ci è arrivata. E lo ha fatto con la grinta, la determinazione, la dignità di chi non si fa tagliare le gambe dal dolore, ma è capace di allungare il cuore oltre ogni ostacolo. La storia di Graziella ora la conosciamo tutti. Graziella è stata la sorella o la figlia di ciascuno di noi. Deve continuare ad esserlo.

Facciamo in modo che la sua innocenza continui a far crescere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, la nostra cultura anti mafiosa.

Proteggiamo il suo ricordo, custodiamolo e tramandiamolo ai nostri figli. Come si tramanda un dono prezioso. Così Graziella vivrà per sempre nell’eternità dei suoi 17 anni.

LA STORIA DI GRAZIELLA

Nata a Saponara il 3 luglio 1968, in una famiglia di sette fratelli e tre sorelle, Graziella Campagna abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaia a Villafranca Tirrena. Un giorno, proprio durante il lavoro, trova un documento nella tasca di un capo d’bbigliamento di proprietà di un certo “Ingegnere Cannata”. Dal documento emerge che il vero nome dell’uomo è Gerlando Alberti junior, latitante e nipote del boss Gerlando Alberti. Questa scoperta le costerà la vita.

E’ il 12 dicembre 1985. Graziella ha appena finito di lavorare e si reca ad aspettare l’autobus che la ripoterà a Saponara. La corriera arriverà regolarmente in paese, ma senza di lei. La mamma si preoccupa conoscendo la puntualità della figlia. Inizialmente si pensa a una “fuitina”, ma l’ipotesi viene subito meno. Testimoni affermarono di averla vista salire serenamente su un’auto, quindi condotta da qualcuno di sua conoscenza e fiducia. Ma anche questo sembrò strano ai familiari. Due giorni dopo, il corpo della ragazza fu ritrovato a Forte Campone, sui Monti Peloritani, trafitto da cinque colpi di lupara calibro 12 esplosi da distanza ravvicinata. Probabilmente tentò di proteggersi con una mano, date le ferite proprio a una mano e a un braccio. Gli altri colpi la raggiunsero all’addome, alla spalla e alla testa.

Dopo una lunga trafila processuale, per l’omicidio di Graziella furono condannati all’ergastolo Giovanni Alberti junior e Giovanni Sutera.