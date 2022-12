Gualtieri Sicaminò – Una sala lettura intitolata a Graziella Campagna. Si tratta di una lodevole e significativa iniziativa portata avanti dall’Istituto Comprensivo di Pace del Mela in sinergia con il Comune di Gualtieri. L’inaugurazione avverrà domani mattina alla Scuola Secondaria di 1° grado di Guatieri “T. di Lampedusa” alle ore 11,00.

Un programma ricchissimo che prevede la presenza anche di Pietro e Pasquale Campagna, fratelli della giovane graziella di cui proprio oggi, 12 dicembre, ricorre l’anniversario della morte. Il 12 dicembre del 1985 Graziella è stata ammazzata per mano della mafia a soli 17 anni. Una vita davanti a lei e tanti sogni, infranti.

La mattinata si aprirà con l’accoglienza dei ragazzi e i Saluti della Sindaca Santina Bitto. A seguire gli interventi della Prof.ssa Rosaria Russo, Dirigente Scolastica dall’Istituto Comprensivo di Pace del Mela, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Teresa Parisi e dei frarelli Campagna. Presenti al taglio del nastro le autorità civili e militari.

La creazione della sala lettura è un progetto che da tempo la Preside Rosaria Russo e l’Assessora all’Istruzione Maria Teresa Parisi avevano in mente: la Dirigente ha curato l’arredo, mente il comune di Gualtieri ha fornito dei volumi adatti a varie fasce del’età. Questa sala lettura diventerà una sezione staccata della Biblioteca comunale guatierese: verrà quindi sempre rifornita di volumi adatti principalmente ai bimbi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Un modo quindi per avvicinare i ragazzi alla lettura che in questo modo sono facilitati a prendere in prestito i volumi.

L’Assessora Parisi ci racconta che verrà gestita dai ragazzi e da una insegnante responsabile “in coordinamento con la mostra biblioteca comunale. È già stata affidata una dotazione iniziale, che nel tempo potrà essere rimpinguata ed aggiornata.” Maria Teresa Parisi chiarisce anche di come questa iniziativa sia “il frutto della collaborazione tra scuola e comune ed in particolare con l’assessorato politiche scolastiche che rappresento. Ringrazio la Dirigente prof.ssa Rosaria Russo, la Responsabile di plesso Prof.ssa Antonietta Previte con le quali abbiamo lavorato con dedizione ed entusiasmo per la realizzazione di questa iniziativa. Leggere ti rende una persona migliore, sempre e comunque, ti apre la mente, ti aiuta a crescere, ti rende libera. Leggere è vita. Dedicare questo spazio a te Graziella ci è parsa la cosa più naturale possibile.”

Una iniziativa, nata principalmente per mantenere viva la memoria di persone come Graziella, che si inserisce in un progetto di più ampio respiro che coinvolge tutto l’Istituto Comprensivo. Molti comuni ricadenti all’interno dell’Istituto Comprensivo pacese hanno ricordato Graziella in vari modi: Condrò con l’inaugurazione della scuola dell’infanzia, Pace del Mela con la performance che questa mattina c’è stata a teatro e Gualtieri invece con l’inaugurazione della sala lettura.