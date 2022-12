San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio comunica alla cittadinanza la presentazione del cartellone del “Natale Aluntino 2022”, già anticipato dall’evento “Il Gusto della Pecora Aluntina” e dall’accensione delle luminarie nel Borgo.

Il programma del “Natale Aluntino” prevede diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli, con laboratori natalizi, animazione, mercatini, tombolate e spettacoli di danza e musica, e manifestazioni basate sulla musica natalizia e il cabaret; gli eventi vengono organizzati con la collaborazione del Parco dei Nebrodi, della Pro Loco San Marco, de “I Borghi più Belli d’Italia”, della Regione Siciliana e della Città della Montagna Nebrodi.

Il 15 Dicembre prenderà il via la Novena del Santo Natale, presso la Chiesa Madre, il 17 Dicembre si terrà il laboratorio natalizio per bambini, mentre il 18 Dicembre sarà la volta dell’animazione per bambini “Festa di Babbo Natale”, con l’accompagnamento musicale della Christmas Band della San Marco Wind Band.

Il 27 Dicembre si svolgerà il laboratorio creativo per bambini “Christmas Lab“, il 28 Dicembre ci sarà la tombolata per bambini e il 29 Dicembre un intrattenimento per bambini. Nel mese di Gennaio 2023, invece, sono in programma gli eventi “Da San Marco a Parigi“, con l’esperienza degli studenti aluntini all’estero (il 2 Gennaio), l’intrattenimento per bambini con i “Cric e Croc” (il 3 Gennaio), nell’Auditorium di Santa Maria dei Poveri, il concerto Demena Brass Quintet, nell’Auditorium di Santa Maria dei Poveri (il 4 Gennaio), l’incontro con la Befana e la premiazione del contest “Presepe e Zampognaro” (il 6 Gennaio).