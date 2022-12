Messina scala di otto posizioni la classifica delle province con la migliore qualità della vita nel 2022 secondo l’indagine annuale del Sole 24 Ore. E c’è un’altra città siciliana che guadagna posizioni e si trova subito dopo Messina, si tratta di Siracusa.

Conquistano i primi tre gradini del podio Bologna, Bolzano e Firenze.

Nonostante i buoni piazzamenti delle due città siciliane, l’Isola rimane in fondo alla classifica annuale stilata dal Sole24Ore. Ragusa precede Messina e Siracusa e si piazza all’85esimo posto.

Alla 105esima posizione troviamo invece Caltanissetta, la peggiore performance e terz’ultima in Italia. Trapani pur migliorando rispetto allo scorso anno e guadagnando 12 posizioni si ferma al 93esimo posto. Cresce di 11 invece Catania (91). Palermo cresce di sette punti, piazzandosi all’88esimo posto, Ragusa di appena 2 (85/a). Peggiorano le altre. Enna perde 8 posizioni e si attesta al 100° posto in classifica, meno 2 per Agrigento (86) e Caltanissetta (105).

Purtroppo però Messina guadagna la maglia nera per Demografia e Società, (-21), seguita a ruota da Catanzaro (-20), quindi Reggio (-13), Cosenza (-9), stabile Crotone. Su Affari e lavoro Messina guadagna un +2. Per Ricchezza e Consumi arriva 90esima (segnando un +7). Nel settore Giustizia e sicurezza Messina guadagna sei posizioni e si porta all’82esimo posto. Ambiente e servizi ancora un balzo in avanti di due posizioni per Messina che si ferma all’88esimo posto.