Dopo più di due anni, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, l’ospedale Barone Romeo di Patti, finalmente, si è dotato di una tensostruttura per gli utenti che devono accedere nelle unità operative.

L’installazione della tenda è stata resa possibile grazie all’intervento da parte della Protezione Civile Regionale, dopo le richieste avanzate e sollecitate da parte del dottore Giovanni Merlo della direzione sanitaria dell’ospedale pattese e da Calogero Cipriano della Uil che hanno raccolto tutte le lamentele da parte degli utenti che ogni qualvolta dovevano accedere in ospedale, per una visita o un esame, venivano sottoposti al “tampone interno”, effettuato nel piazzale del nosocomio, riscontrando notevoli disagi in quanto esposti, specie gli anziani e le donne in gravidanza, alle intemperie o eccessivo caldo.

L’utilizzo della tenda installata all’ingresso dell’ospedale viene inserito ad integrazione del percorso drive-in.

Anche se, resta singolare il protocollo adottato dall’ospedale Patti. Infatti, tale prassi non viene presa in considerazione negli altri nosocomi della provincia.