È andato in escandescenze all’interno della propria abitazione in provincia di Milano, rompendo vetrate e minacciando chi voleva aiutarlo.

Il giovane che alla guida di una Smart lo scorso 29 novembre ha investito uno studente a Capo d’Orlando in Via Torrente Forno è stato così sottoposto a TSO.

Dopo l’incidente dello scorso 29 novembre il giovane è rimasto ancora 4 giorni in Sicilia per poi tornare nel proprio comune di residenza in Lombardia.

Gli accertamenti tossicologici effettuati dopo l’incidente avevano dato esito negativo.

Nessun abuso di alcol o sostanze stupefacenti per il giovane alla guida dell’utilitaria che alle 8 del mattino aveva travolto un giovane studente di Sant’Angelo di Brolo intento ad entrare a scuola frequentando il liceo artistico di contrada Forno.

Il 15enne, nonostante il violento impatto, non ha riportato ferite gravi. Si era parlato della frattura di un piede ma dopo gli accertamenti del caso è stato possibile confermare che lo studente non ha riportato lesioni agli arti e nessun trauma cranico.