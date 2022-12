Dopo il week end dell’Immacolata, continuano le iniziative legate alle festività natalizie a Capo d’Orlando.

In pieno centro, nell’isola pedonale ed in Piazza Matteotti, dal prossimo venerdì 16 a domenica 18 dicembre, si svolgeranno i “Mercatini di Natale” e per tutti i tre giorni della manifestazione Radio Doc proporrà le sue dirette musicali con tanta buona musica ed ospiti d’eccezione.

Saranno tre giorni all’insegna della degustazione e dell’acquisto di specialità tipiche dei Nebrodi. Si andrà dall’olio alla pasta reale, dal suino nero alla porchetta, passando per le confetture, il miele, i liquori, le crepes, i dolci tipici e tanto altro ancora.

L’evento è stato organizzato dalla C.P.R. Consulting con il contributo dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive ed il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando.

All’interno delle casette e degli stand allestiti si comincerà già alle 10 del mattino con una zona dedicata anche ai laboratori del cibo organizzati da Slow Food.

Saranno infatti ben 7 i laboratori del gusto organizzati:

Venerdi dalle 20 vi sarà un Laboratorio sull’olio dei Nebrodi

Sabato dalle 19.30 i Laboratori saranno dedicati al Suino Nero dei Nebrodi, ai “Fumi dei Nebrodi” e alle Conserve dei Nebrodi.

Domenica 18 dalle 19.30, i Laboratori verteranno sul miele di ape nera sicula, sulle nocciole dei Nebrodi e sui liquori dei Nebrodi.

Previsto anche un convegno dal tema “Il rilancio dell’agroalimentare e il distretto del cibo Nebrodi Valdemone” che si svolgerà sabato 17 alle 17.30 al quale prenderanno parte l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Eddy Tamajo, il Direttore Generale della Regione Siciliana Dario Cartabellotta, il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, il Presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, il Presidente di Slow Food Sicilia, Fabio Di Francesco, il già deputato regionale Peppe Picciolo e il direttore del distretto del cibo, Giusy Maniaci.

Per Domenica 18 alle 17.30 si parlerà invece di Comunità Energetiche alla presenza dell’onorevole Bernardette Grasso, Sindaco di Capri Leone, di Francesco Calanna, presidente del Gal Nebrodi Plus, di Francesco Bonanno, Direttore Generale dell’Università di Messina, di Daniela Baglieri, Ordinario di Economia all’Università di Messina ed ex Assessore Regionale, di Carlotta Previti, assessore comunale di Messina e di Nello Massa, consulente del Gal Nebrodi Plus.

Per ognuna delle tre serate vi saranno anche degli spettacoli dal vivo.

Venerdi alle 20 si inizia con I Batia,

Sabato alle 22 con il dj set di Mister Fefè

Domenica dalle 20 con la musica spensierata della Soluzione.

Ma non finisce qui perché domenica a mezzogiorno è anche previsto un raduno di Mini Cooper.