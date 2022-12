“Il pareggio è giusto per come è andata la partita, sia noi che la Spal abbiamo provato a superarci fino all’ultimo secondo, regalando spettacolo nonostante un campo bagnato”. Eugenio Corini è soddisfatto del pareggio ottenuto a Ferrara con il punteggio di 1-1.

Con la Spal in vantaggio per la rete di Meccariello in avvio, il pari di Brunori alla mezzora ha ristabilito l’equilibrio. Tanta ammirazione per il difensore rosanero Ionut Nedelcearu che è comunque senso in campo nonostante la tristissima notizia, giunta mentre si trovava in ritiro, della morte del padre. “Ha una forza straordinaria – ha detto Corini – Abbiamo parlato con lui dandogli la possibilità di tornare a casa. Ha scelto di restare, onorando la memoria del papà, gli siamo vicini e gli facciamo i complimenti”.

Il tecnico rosanero è comunque soddisfatto dei suoi: "Leggiamo meglio il gioco, appoggiando bene Brunori. Siamo alla ricerca di qualche gol, ma la crescita è costante. La ricerca del miglioramento è continua, ma mi è piaciuta la determinazione della squadra e come ha reagito allo svantaggio".