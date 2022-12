Sembra di trovarsi in un vicolo cieco senza possibilità di uscita. Il Messina esce battuto dal campo della Juve Stabia che vince per 3-0 e lascia i peloritani ancora a bocca asciutta lontano dalle mura amiche.

La situazione non è delle migliori per i giallorossi che capitolano praticamente subito. Al 10’ è Maggioni, con un colpo di testa in tuffa, a battere Lewandowski, approfittando di una disattenzione della difesa messinese. I padroni di casa esercitano una certa supremazia territoriale che si concretizza nel 2-0 firmato da Silipo che concretizza, con una conclusione che si infila sotto la traversa, un assist di Pandolfi a coronamento di una bella azione di contropiede.

Al 37’ il tris della Juve Stabia è servito da Ricci che supera in uscita Lewandowski. Nella ripresa, i padroni di casa amministrano, mentre il Messina non riesce a trovare il bandolo della matassa. Adesso non resta che arrivare alla sosta natalizia e sperare nel mercato.