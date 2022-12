Il Città di Sant’Agata si prende tre punti con merito anche nel derby siciliano contro il Canicattì, battuto al “Fresina” per 2 a 1.

Una gara particolarmente vibrante con i padroni di casa protagonisti di un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al rigore realizzato al 13’ da Bonfiglio, concesso per atterramento in area di Cicirello.

Nella ripresa il Canicattì si ripresenta in dieci uomini per l’espulsione di Abdou Gueye, il più esagitato parapiglia scoppiato nel tunnel al rientro negli spogliatoi.

La formazione ospite ha comunque le energie per rimanere in partita e dopo un palo per parte, al 15’ di Chris Gueye ed al 18’ di Squillace, i biancorossi rimettono la gara in equilibrio al 28’ con una bella girata a centro area dello stesso Chris Gueye.

In un finale rovente, quindi, il Città di Sant’Agata trova la forza ed il carattere per rigettarsi in avanti trovando il gol partita a 10’ dalla fine con Vitale che incrocia in diagonale su cross da sinistra di Squillace e, dopo una prima respinta di Scuffia, insacca per il defintivo 2 a 1.

Il Città di Sant’Agata con questo successo si porta a quota 25 in classifica, rimanendo in piena zona playoff. Prossima domenica trasferta per i biancoazzurri contro il Lamezia, secondo della classe.