Torna alla vittoria la Nuova Igea Virtus dopo lo scivolone di domenica scorsa in casa della Nebros.

I giallorossi battono il Santa Croce per 2-0 con un gol per tempo. Le reti portano le firme di Franchina al 34′ e di Della Guardia al 64′ su calcio di rigore. Unico neo l’espulsione finale di Antonio Isgrò della quale l’entourage giallorosso non riesce a capacitarsi.

Va al Taormina il derby ionico. I biancazzurri si impongono per 2-1 sulla Jonica. Rete di Cannavò al 20′ per il vantaggio taorminese, pareggio di De Leon al 53′ su calcio di rigore e gol della vittoria ancora di Cannavò al 70′ dagli undici metri.

La Nebros cede di misura sul campo dell’Acicatena. Decide una rete messa a segno nella ripresa da Caruso. Sconfitte anche per Milazzo e RoccAcquedolcese. I Mamertini escono battuti per 3-1 dal campo del Comiso. Doppietta di Diallo e rete di Castillo per i padroni di casa. Rete della bandiera rossoblu con Jantus.

Il RoccAcquedolcese perde 4-1 in casa della Leonzio. A segno per il gol della bandiera il solito Paolino Genovese.

Gli altri risultati: Virtus Ispica-Palazzolo 1-3, Mazzarrone-Modica 1-2, Real Siracusa-Siracusa 1-2