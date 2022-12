San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata sconfitta 2-1 in trasferta dal Ficarra, nella dodicesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La squadra di San Salvatore di Fitalia viene raggiunta dagli avversari di giornata all’ottavo posto in classifica (con entrambe le formazioni che si trovano a 12 punti, a 4 lunghezze dalla zona playoff); inutile per la Fitalese la rete di Marco Lombardo, a cui hanno risposto Tumeo e Lucifero.

Nel prossimo turno la Fitalese affronterà in casa la seconda forza del torneo Pollina Finale, che ha superato in casa 2-0 la Nuova Peloro, nel big match di giornata, con le reti di Longo e Parisi, mentre il Ficarra osserverà un turno di riposo (in questa giornata l’altra formazione nebroidea Alcara ha riposato).

In testa alla classifica si trova con 29 punti il Real Rocchenere, dopo il successo in trasferta 2-1 contro il Città di Pettineo; la capolista si è imposta grazie ai gol di Uscenti e Fimognari. Vittoria anche per il Don Peppino Cutropia, che ha superato in casa 5-2 il Rometta Marea.