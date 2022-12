Galati Mamertino – Un tenace e combattivo Città di Galati rimonta il Sinagra e pareggia in casa al “Ducezio-Parafioriti” per 3-3, nell’incontro valido per la dodicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, allenata da mister Calogero Vicario, ad inizio ripresa va sotto 1-3, ma reagisce, trova il pareggio all’83’ e sfiora la vittoria nel recupero, dimostrando di non mollare mai; con questo pareggio il Città di Galati si trova al secondo posto in classifica con 27 punti, con l’Aquila Bafia che attualmente è da sola in vetta con 29 punti, grazie al successo 1-0 nel finale contro il Comprensorio del Tindari.

Per il Città di Galati sono andati a segno Davide Vicario, che aveva siglato il momentaneo 1-0, Antonino Frisenda ed Emanuele Serio, che ha portato il risultato sul definitivo 3-3. Nel prossimo turno il Città di Galati affronterà in trasferta il Rodì Milici, chiudendo così il girone di andata.

Parte in avanti il Città di Galati e al 3′ ci prova Enrico Parafioriti, con tiro dal limite che termina a lato. Al 6′ si rende pericoloso Frisenda, che impegna in angolo il portiere ospite Bonfiglio. Lo stesso Frisenda al 20′ calcia dal limite dell’area, ma la sfera si perde sul fondo. Il Città di Galati passa in vantaggio al 23′ con Davide Vicario, il quale supera Bonfiglio dopo un batti e ribatti in area avversaria. Al 39′ si fa vedere in avanti il Sinagra e il portiere locale De Francesco è super su una conclusione ravvicinata di Natalotto. Gli ospiti trovano il pareggio al 40′ con Cottone, che risolve una mischia in area avversaria. Il Sinagra si porta sul 2-1 al 44′ con una punizione di Natalotto, che viene deviata dalla difesa locale.

In apertura di ripresa viene annullata una rete per fuorigioco all’attaccante ospite De Gregorio. Lo stesso De Gregorio al 52′ segna il 3-1 in contropiede, superando De Francesco in uscita. Frisenda riapre subito l’incontro al 56′, con una punizione dal limite. Il Città di Galati si getta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 69′ un colpo di testa di Eric Campisi finisce di poco sul fondo. Al 72′ doppia occasione per i locali; prima Bonfiglio respinge di piede un tiro dal limite di Vicario, poi Venuto di testa manda alto sulla traversa. Assedio del Città di Galati nel finale. Al 74′ un tiro cross di Frisenda viene deviato in angolo da Bonfiglio; il portiere ospite respinge anche al 75′ una conclusione ravvicinata di Campisi. All’80’ viene annullata per fuorigioco una rete a Eric Campisi, ma il pareggio arriva all’83’ con il neoentrato Emanuele Serio, che supera Bonfiglio con un tiro dall’interno dell’area. Il Città di Galati va vicino all’impresa nel finale; all’85’ una punizione dal limite di Enrico Parafioriti viene deviata in corner da Bonfiglio, all’87’ Denis Serio e Davide Vicario non trovano la via della rete di poco, mentre al 94′ un tiro dal limite di Frisenda viene bloccato da Bonfiglio.

Nel Girone C continua la lotta tra Rosmarino e Aluntina (dopo il pareggio 3-3 nello scontro diretto della scorsa giornata). Il Rosmarino rimane in testa alla classifica con 28 punti, grazie al successo interno 4-0 contro il Tortorici. L’Aluntina si trova sempre a 4 lunghezze di distanza dalla capolista, dopo la vittoria per 2-0 contro la Futura Brolo, per via delle reti di Andrea Collura e Marco Lima.