Mirto – Il Mirto è stato sconfitto 2-0 in trasferta dal Castell’Umberto, nel match valido per la sesta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, e rimane così al terzultimo posto in classifica con 4 punti.

La formazione mirtese subisce la seconda battuta d’arresto consecutiva, dopo la sconfitta riportata in casa contro il Pro Tonnarella, e rimane con un solo successo all’attivo, ottenuto in casa contro la Stefanese; nel prossimo turno altro impegno in trasferta per il Mirto, che affronterà il Tusa Domenica 18 Dicembre.

Nella prima frazione il Castell’Umberto si rende pericoloso con Alessio Antonuccio e Alessandro Di Pani, che colpiscono una traversa ciascuno. Poi è il portiere ospite Presti a superarsi, respingendo una conclusione ravvicinata di Antonuccio. Le reti del Castell’Umberto arrivano nella ripresa e a siglarle sono Alessandro Di Pani, con una punizione dal limite dell’area, e il neo-acquisto Giacomo Truglio, con un tiro dalla distanza.

Il big match di giornata tra Fondachelli e Club Sportivo Oliveri si chiude con un pirotecnico 3-3. Il Fondachelli resta in testa alla classifica con 16 punti, seguito a 2 lunghezze dallo stesso Oliveri e dalla Mamertina, che ha vinto nettamente 5-0 contro il Sant’Antonino, nell’anticipo disputatosi Sabato 10 Dicembre al “Ducezio-Parafioriti“.