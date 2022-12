Un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza per avere ferito a colpi d’arma da fuoco una sua vicina di casa di 40 anni.

E’ successo al villaggio dei Fiori di Licata, in provincia di Agrigento. La donna è stata raggiunta da proiettili a una gamba. E’ stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo mentre aveva ancora con sé la pistola. Adesso deve rispondere di tentato omicidio. Quanto al movente, gli inquirenti battono la pista dei litigi tra vicini di casa, ma non escludono il rifiuto della donna di fronte ad avances dell’uomo. Sarà l’interrogatorio a fare chiarezza. FOTO: ARCHIVIO