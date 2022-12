Attimi di paura nel carcere minorile di Acireale. Due detenuti, per protesta, hanno appiccato il fuoco alle suppellettili della cella in cui erano ristretti.

E’ successo venerdì notte. A darne notizia è Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Il fumo prodotto dalle fiamme appiccate dai due detenuti, con presunte problematiche psichiatriche, si è diffuso rapidamente nell’intera Sezione che ospita altri 18 minorenni detenuti.

L’intervento tempestivo del personale di Polizia Penitenziaria è riuscito a evitare che potesse accadere il peggio. Cinque gli agenti che, intossicati dalle esalazioni dell’incendio, hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Fortunatamente sono stati tutti dimessi.

Per Navarra si tratta della “ennesima tragedia sfiorata a scusa della scellerata gestione di soggetti con problematiche di carattere psichiatrico, che vengono assegnati in istituti penitenziari come quello di Acireale, una struttura totalmente inadatta a contenere simili tipologie di detenuti”.