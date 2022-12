Stava pedalando con la sua Mountain Bike sulle montagne di capaci, quando si è sentito improvvisamente male. Con lui c’erano gli amici.

Purtroppo per un 55enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi portati dal personale 118, giunto in contrada Zarcata, nulla hanno potuto per salvargli la vita. A stroncare la vita dell’uomo probabilmente è stato un infarto. Di origini messinesi, ma residente da tempo a Palermo, svolgeva la professione di impiegato. Aveva la passione per i viaggi e la musica, suonava la batteria in un gruppo etno-rock. FOTO: FREEPIK