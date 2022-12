Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, Giuseppe Turrisi, ha assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Galati Mamertino, Vincenzo Amadore, a giudizio perché secondo l’ipotesi di accusa aveva violato i doveri di custodia di cose sequestrate.

I fatti si riferiscono al 2018, quando i Carabinieri della locale Stazione sequestrarono alcuni cavalli e Vincenzo Amadore, che all’epoca ricopriva la carica di vice sindaco della giunta del sindaco Baglio, ne fu nominato custode. Uno degli equini fuggì però dalla struttura nella quale erano stati ricoverati gli animali e fu quindi ritrovato in terreno privato in località Sciara del comune di Galati Mamertino. A quel punto scattò la denuncia per Amadore per omessa colposa custodia di cose sottoposte a sequestro.

A seguito di opposizione al decreto penale di condanna, ad un’ammenda pecuniaria, si è celebrato il giudizio al Tribunale di Patti all’esito del quale Amadore, in accoglimento delle richieste dei difensori, avvocati Salvatore e Giuseppe Mancuso e su sollecito anche dello stesso Pubblico Ministero di udienza Marina Agati, è stato assolto perché il fatto non sussiste.