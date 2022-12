In una meravigliosa e suggestiva location, il Castello di Bauso, è stata inaugurata la mostra denominata Petali d’Arte, alla presenza del sindaco A. Giuseppe Cavallaro che ha espresso parole di soddisfazione per l’evento organizzato e dell’assessore Gianfranca Alessi che ha citato una frase di Monet “Se dovessi rifare tutto, comincerei dalla cultura” perché l’arte spazza via le frontiere.

Gli artisti protagonisti sono accomunati dalla loro passione per l’arte e per la creatività, magistralmente impressa su tela. Il portavoce del gruppo Luigi Ferrigno ha espresso il suo amore per la pittura e per l’arte in genere, condivisi con Andrea Amato, Rosa Battaglia Venuto, Rosalba Di Fina Lupo, Ada Ingegneri e Sheryl Virgona. L’intera serata è stata accompagnata dalle meravigliose melodie del gruppo musicale Etno-folk siciliano “I Malanova”.

I loro capolavori rimarranno esposti fino alla prossima domenica, 18 dicembre. È uno spettacolo per gli occhi e per l’anima…