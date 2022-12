Sarà lutto cittadino domani a Naro in occasione dei funerali di Michele Di Gerlando, il trentanovenne deceduto venerdì a seguito del crollo del tetto di un magazzino, sotto il suo laboratorio di vetraio, dove stava effettuando lavori.

Lo ha deciso e comunicato il sindaco, Maria Grazia Brandara: “Ho deciso di proclamare il lutto cittadino come segno di vicinanza alla famiglia e come manifestazione del cordoglio unanime della collettività narese per questa tragedia”.

Saranno contestualmente rinviati tutti gli eventi pubblici, a partire dall’accensione dell’albero di Natale.