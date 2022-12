La Festa è partita dopo oltre 100 minuti con il fiato sospeso ad attendere il fischio finale del signor Facundo Tello. Un recupero interminabile per un popolo che credeva di sognare ad occhi aperti e che, a partita finita, ha realizzato che la squadra del suo paese ha scritto la storia.

Il Marocco di Walid Regragui è già a pieno titolo nella storia del calcio mondiale. Per la prima volta a qualificarsi a una semifinale del mondiale non è solo una Nazione, ma un intero continente. Mai prima d’ora una squadra africana era riuscita ad arrivare fino a questo punto in un Mondiale. Qatar 2022 segna una rivoluzione non indifferente. E adesso, dietro l’angolo, la vincente di Francia – Inghilterra. Ma loro, i marocchini, non hanno paura. Non un’ossessione, ma un sogno da proteggere.

Dopo oltre 100 minuti combattuti, la festa è partita anche in diversi centri della provincia di Messina, dove risiedono comunità di marocchini. A Barcellona Pozzo di Gotto la comunità è particolarmente folta e ben integrata. Molti di questi giovani che stasera festeggiavano sono nati in Italia, ma il loro cuore batte forte per la terra d’origine. Ed è anche comprensibile. Prima sfilate con le auto e la bandiera marocchina ben in vista, poi molti di loro si sono radunati in Piazza Duomo e qui hanno cantato, ballato, gioito insieme al grido: “Chi ha fatto piangere Ronaldo? I marocchini!”. Una festa bella, sincera, con i passanti dalle altre auto ad applaudire. Uno splendido segno di integrazione che ci fa piacere raccontare. L’impresa del Marocco ci ricorda che siamo tutti sotto lo stesso cielo e che la storia di Davide contro Golia applicata allo sport ha un sapore particolare.

Grande festa anche nella vicina Terme Vigliatore. Caroselli di auto, ragazzi che urlano il nome del loro paese con orgoglio. E festa anche a Patti tra macchine e bandiere. Anche qui applausi, suoni di clacson ricambiati per partecipare alla gioia di una comunità che vive lontana dal suo paese ma che, stasera, lo sente particolarmente vicino al cuore. E c’è chi, pur partecipando alla gioia marocchina, mastica amaro, pensando alle disgrazie della Nazionale Italiana.

Non resta che augurarci che il Marocco continui a stupire. Forse anche noi italiani abbiamo trovato un senso a questi Mondiali.