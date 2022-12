Galati Mamertino – Travolgente la Mamertina, nel Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, che surclassa con un pokerissimo 5-0 in casa il Sant’Antonino, nel match valido per la sesta giornata del torneo.

La formazione galatese, nell’incontro disputato al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, vince nettamente e sale al secondo posto in classifica con 14 punti (in attesa del big match di Domenica tra l’attuale capolista Fondachelli e il Club Sportivo Oliveri).

La Mamertina si conferma una macchina da gol (per la terza volta in Campionato ha infatti realizzato 5 reti) e nell’incontro odierno il grande protagonista è stato Manuel Spasaro, autore di una tripletta, mentre le altre reti sono state messe a segno da Pietro Carcione e Mirko Faustino.

La squadra di Galati Mamertino giocherà nel prossimo turno in trasferta contro il Caronia, compagine che è stata sconfitta dalla Stefanese per 1-0, nell’altro anticipo di Sabato 10 Dicembre. La partita è stata decisa da una rete di Salvatore Cicero. Il Mirto, invece, affronterà domani in trasferta il Castell’Umberto, per riscattare la sconfitta dell’ultimo turno, subita in casa contro il Pro Tonnarella.