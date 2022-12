Messina – Un’emozione indescrivibile, che solo quei sorrisi smaglianti possono far comprendere. La gioia, quella vera, che nasce nei cuori più puri e sensibili. Era questo il clima che stamattina si respirava nella Basilica Cattedrale di Messina, dove sono stati nominati sei nuovi Diaconi.

Si tratta dei Seminaristi Nicola Antonuccio, Rosario De Luca, Antonino Di Vincenzo, Antonino Morabito, Gianmarco Restuccia e Frà Mario Isgrò della Fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”, che sono ordinati diaconi per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita.

La Cattedrale era gremita. Presenti per l’occasione anche il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro, P. Maurizio Vaccaro, l’equipe formativa del Seminario Arcivescovile “S. Pio X” e dell’Almo Collegio Capranica, la comunità diaconale messinese, i presbiteri, le famiglie degli ordinandi e tanti fedeli dell’Arcidiocesi.

Grande la gioia tra i presenti. Per la comunità sanpietrese, da cui proviene il novello Diacono Nicola Antonuccio, oltre i familiari erano presenti il parroco Don Francesco De Domenico, un gruppo di fedeli e il Sindaco Domenico Nastasi. Domani mattina alle ore 10.00 Nicola Antonuccio eserciterà il suo primo servizio diaconale proprio in occasione della riapertura della Chiesa Madre di San Pier Niceto e dell’inaugurazione del coro ligneo restaurato grazie alle offerte dei fedeli. Sarà presente del Vescovo Ausiliare Di Messina Mons. Cesare di Pietro.

Il coro ligneo settecentesco è un gioiello dell’arredo liturgico sampietrese. Si tratta di un manufatto in legno di noce che presenta 18 scranni. Decorazioni, ghirigori, intagli, costituiscono questa opera dal valore inestimabile che è inserita nell’abside della Chiesa Madre.

Si trovava in pessime condizioni, sopratutto a causa dell’infestazione delle termiti; per questo motivo era stato smontato in attesa del restauro. Restauro che è arrivato grazie al lavoro dei tanti fedeli che ogni giorno si spendono per la Parrocchia di San Pier Niceto, guidata dal parroco Francesco De Domenico, e grazie alle offerte dei devoti. Domani il bene verrà restituito alla comunità.

Anche Rometta e la Fraternità Amici di Gesù Buon Pastore gioiscono per l’ordinazione diaconale di Fra’ Mario Isgrò. Tanti i messaggi di auguri, in particolare quello della La comunità virtuale di Rometta Piazza Margherita. “La comunità virtuale di Rometta Piazza Margherita accoglie con gioia l’Ordinazione Diaconale di Fra’ Mario Isgrò per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di S.E. Rev.ma Mons.Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e formula infinite felicitazioni alla Fraternità Amici di Gesù Buon Pastore.”