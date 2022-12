Barcellona – Dopo il nubifragio dello scorso 3 dicembre, quel palo della pubblica illuminazione ha cominciato a manifestare segni di cedimento.

In una settimana si è piegato ulteriormente. E’ quanto affermano gli abitanti della zona. E così quel palo, situato in Via Colonna a Portosalvo, minaccia di cadere da un momento all’altro. Il timore è che possa davvero succedere.

Sarebbe un pericolo per le case attigue, per chi parcheggia i propri mezzi, ma soprattutto per l’incolumità delle persone. La stradina è molto frequentata dagli abitanti del posto e anche dai ragazzini che giocano nei pomeriggi.