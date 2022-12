Negli ultimi tre anni il Comune di San Piero Patti ha approvato il previsionale entro i termini stabiliti e per questo gli è stata attribuita una somma “premio” di circa 8.700 euro. Nel frattempo il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variazione al Dup e al bilancio di previsione 2022/24.

Deliberata anche questa volta nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa, la variazione allo strumento contabile si è resa necessaria da un lato per aggiornare il bilancio alla luce dell’andamento generale delle entrate del Comune (aumentate per via di alcuni finanziamenti ottenuti) e dall’altro per far fronte, sul piano della spesa, a nuove esigenze riguardanti il settore manutenzioni (viabilità comunale, edifici, impianto di pubblica illuminazione, rete fognante), il funzionamento della mensa scolastica, il conferimento dei rifiuti e la programmazione di attività ricreative e di promozione del territorio in occasione delle festività natalizie.

Nel corso del dibattito in aula, l’esecutivo ha spiegato le ragioni di alcune scelte sulle previsioni di bilancio, tra cui quelle riguardanti la manutenzione straordinaria del cimitero comunale, la liquidazione degli arretrati contrattuali ai dipendenti comunali e l’assegnazione di somme per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.

Sul fronte dei risparmi, da segnalare quello realizzato sul servizio di segreteria comunale, per il quale la giunta Marchello ha deciso di sciogliere consensualmente la convenzione con il comune di Montalbano per poter usufruire di eventuali agevolazioni rivolte ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e procedere, così, all’individuazione di un segretario a tempo pieno. Nel corso della seduta è stata anche approvata l’integrazione delle linee guida per l’affidamento in regime di concessione della casa di riposo Villa Marià.