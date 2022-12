È polemica a Patti sull’aumento delle indennità di carica di sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale, disposto retroattivamente a far data dal mese di luglio 2022 attraverso una determina dirigenziale. Ad accendere la miccia è l’opposizione consiliare attraverso una nota in cui viene stigmatizzata la scelta di aumentare i compensi dell’esecutivo «in un periodo in cui le famiglie e le imprese pattesi, che hanno già dovuto sobbarcarsi il consistente aumento della Tari e che verseranno nei prossimi giorni il saldo Imu, vivono difficoltà eccezionali e faticano – si legge nella nota – ad arrivare a fine mese».

Per la minoranza la determina dirigenziale attraverso cui è stato disposto l’aumento delle indennità di carica vorrebbe nascondere il «goffo tentativo di apparire estranei a una scelta politica discrezionale bella e buona». Da qui la richiesta dell’annullamento in autotutela della determina o, quantomeno, di provvedere all’aumento dell’indennità di carica con una specifica delibera di giunta. «Cari amministratori, se proprio volete farvi il regalo di Natale a spese dei cittadini, abbiate almeno il coraggio di metterci la faccia», è la chiosa ironica dell’opposizione.

Immediata la risposta dell’esecutivo: «Con i componenti della mia giunta – è il commento del sindaco – avevamo già deciso di destinare queste somme a favore della comunità e ci stavamo confrontando sulle modalità operative, avendo già tutti concordato, in caso contrario, sulla rinuncia». Taglia corto il primo cittadino Gianluca Bonsignore e getta acqua sul fuoco delle polemiche alimentate dalla minoranza consiliare. Per il sindaco sarebbe giunto il momento di mettere un punto su una vicenda che avrebbe «risvegliato – ribatte ironicamente – anche gli osservatori più distratti e dormienti ormai da tempo immemore».

E mentre sui social l’opinione pubblica si divide nel classico gioco della parti, alcuni componenti dell’esecutivo esprimono indignazione e rammarico per le dichiarazioni dell’opposizione. Tra di loro l’assessore alla sanità e ai servizi sociali: «Nessuno di noi – è il commento del dott. Gaetano Crisà – ha mai pensato di aumentarsi lo stipendio. Sarebbe stata una decisione gravissima e del tutto inopportuna, soprattutto in un periodo di tale crisi economica e sociale, destinata a farsi ancor più drammatica nei prossimi mesi».

E ancora, in risposta al j’accuse dell’opposizione: «Penso sia riprovevole quanto scritto dalla minoranza. Mi sento profondamente indignato di fronte alla cortina fumogena sparsa da ex amministratori di questa città, a cui chiedo di evitare sterili polemiche e di intervenire, piuttosto, nel merito di ciò che vogliamo realizzare per la crescita e il benessere della nostra comunità, concentrandosi – conclude Crisà – su come si possa rendere il miglior servizio possibile al nostro paese».