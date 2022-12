Spadafora – È stata inaugurata la mostra di Presepi al castello di Spadafora, organizzata dall’ Associazione 19 Marzo.

Si tratta di una importante e maestosa mostra in cui assoluta protagonista è l’arte presepiale di Spadafora. Estro, manifattura, buona volontà: questi gli ingredienti principali che rendono questa mostra un vero e proprio inno al vero e più importante simbolo del Natale, la Sacra Famiglia. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della sindaca Tania Venuto, del comandante dei vigili urbani Salvatore Campagna, del parroco Don Alessandro Lo Nardo e del presidente dell’associazione “19 Marzo” Pietro Aprile.

“Grazie al Presidente Pietro Aprile e a tutti i soci si è realizzata una mostra dove l’arte presepiale tradizionale si fonde con creatività, originalità e attualità. -ha dichiarato la Sindaca Tania Venuto- Una varia esposizione di presepi, realizzati da artisti sia Spadaforesi, che provenienti da tutta la Sicilia e anche di fuori regione. Si è riuscito a coinvolgere tutte le associazioni locali e anche i più piccoli Spadaforesi, per permettere che la tradizione possa continuare. Una mostra che vale la pena visitare in questo periodo, per poter respirare aria natalizia con le vostre famiglie. Naturalmente l’ingresso è gratuito. Vi aspettiamo.”

La mostra dell’Arte Presepiale Città di Spadafora Betlemme 2022 si terrà dall’otto dicembre al 6 gennaio al Castello. Sarà possibile visitarla nei giorni feriali dalle 18.00 alle 20.30, mentre nei giorni festivi al mattino dalle 10.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 16.30 alle 21.00.