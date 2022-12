Un calvario vissuto accanto a una persona cara può trovare sollievo e conforto quando si incontrano sulla propria strada professionisti preparati, ma soprattutto dotati di quella dose di umanità capace di manifestare e far sentire sinceri nel prossimo sentimenti di vicinanza, solidarietà, sostegno.

E’ la testimonianza di Mariarosa, una nostra lettrice, che ha visto accanto al suocero un autentico calvario che ha avuto inizio il 27 settembre 2022 con una crisi epilettica. L’uomo è venuto a mancare il 12 novembre scorso e oggi la nuova trova la forza per parlare di questo lungo percorso e per dire “grazie” al personale della Stroke Unit del Policlinico di Messina, al Padiglione E.

“Per un intero mese e mezzo – racconta Mariarosa – gli angeli della Stroke Unit hanno battagliato accanto a lui per la vita, facendo di tutto. Alla Stroke Unit del Policlinico ho conosciuto veramente degli eroi, mi sono sentita in famiglia soprattutto quando avevo le lacrime agli occhi e il dolore nel cuore. Ho l’umanità e l’affetto pronti a sorreggerti. Grazie di cuore per tutto!”.

Una testimonianza semplice, ma certamente efficace. Perché è bello, soprattutto, poter scrivere di buona sanità.