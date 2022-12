Attimi di paura lungo l’autostrada A20 Palermo – Messina, tra Villafranca Tirrena e Giostra.

Poco prima della galleria Telegrafo, un’auto – che viaggiava in direzione Messina – ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi al sicuro, allertando i soccorsi. Completamente divorato dalle fiamme il mezzo. Non si conoscono le cause per le quali abbia preso fuoco. Sul posto è intervenuta la Polstrada del distaccamento di Boccetta, unitamente ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona insieme ad operai del Consorzio Autostrade Siciliane.

Il traffico veicolare ha subito comprensibili rallentamenti sul tratto interessato. FOTO: ARCHIVIO