San Pier Niceto – Un clima di gioia e profonda gratitudine pervade le comunità parrocchiali dei sei giovani che domani saranno ordinati Diaconi. Si tratta di Nicola Antonuccio, proveniente dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo e Santa Maria del Rosario di San Pier Niceto, Rosario De Luca a parrocchia S. Marina di Milazzo, Antonino Di Vincenzo proveniente dalla Parrocchia S. Antonio Abate Santa di Domenica Vittoria, Antonino Morabito dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo del Villaggio San Michele di Messina, Gianmarco Restuccia della Parrocchia S. Maria Immacolata di Contesse e di Fra Michele Isgrò della Fraternità Amici di Gesù Buon Pastore.

L’Ordinazione Diaconale avverrà per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di S. E. Rev.mo Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita e Archimandrita del S.S. Salvatore. La cerimonia si terrà domani, sabato 10 dicembre, nella Basilica Cattedrale di Messina alle 10.00.

Una grande gioia per la comunità sampietrese di cui Nicola Antonuccio è figlio e che con profonda commozione ha appreso la notizia dell’Ordinazione. È prevista la presenza di numerosi sanpietresi che raggiungeranno la Cattedrale di Messina tramite un autobus organizzato dalla Parrocchia. Eserciterà per la prima volta il suo sevizio diaconale nella Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare di Messina Mons. Cesare di Pietro, che si terrà domenica alle ore 10.00 nella Chiesa Madre di San Pier Niceto. In questa occasione verrà inaugurato il coro ligneo che è stato restaurato esclusivamente grazie alle offerte dei fedeli. Un traguardo importante, raggiunto con non poche difficoltà e sacrifici fatti sia da tutti coloro che hanno contribuito economicamente, sia da chi da anni si spende affinché il coro torni al suo antico splendore.

Quale migliore occasione di domenica quindi per restituire alla cittadinanza un bene così prezioso.

Una celebrazione solenne nella quale si potra scoprire la pienezza del sacramento dell’Ordine Sacro nei sue tre gradi: il diaconato sarà rappresentato da Nicola Antonuccio, il presbiterato con l’Arciprete di San Pier Niceto Don Francesco De Domenico e l’episcopato con il Vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro.