I Consiglieri Comunali di Capo d’Orlando Renato Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Trugglio, hanno richiesto al Presidente Cristian Gierotto, con carattere d’urgenza, di convocare la conferenza permanente dei Capigruppo Consiliari.

All’ordine del giorno la minoranza chiede che venga discussa la “Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 08/08/2022 “Ricorso alla procedura di

Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 234 bis del D.lgs n. 267/00)” e n. 53 del 24/11/2022 “Approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2021-2040 ai sensi dell’art. 243 bis del D.lgs 267/2000”.– Esame e conseguente determinazione per rimuovere le palesi illegittimità e carenze documentali

obbligatori, al fine di scongiurare il default”.

CLICCA QUI per scaricare la richiesta integrale avanzata dal gruppo “CambiAmo Capo”.

Secondo i consiglieri di opposizione “Non è più procrastinabile l’esame delle cause che hanno determinato la drammatica situazione economico finanziaria del Comune di Capo d’Orlando e l’individuazione dei responsabili politico amministrativi dei conseguenti disagi per la comunità paladina condannata a subire le inevitabili e insostenibili sacrifici determinati dal possibile default se non si interviene con umiltà nell’accogliere i rilievi della Corte dei Conti con deliberazione n. 96/2022, i suggerimenti dell’Organo di Controllo Regionale Sezione Autonomie con deliberazione n. 5/2018, le proposte del Collegio dei Revisori dei Conti e con la determinazione necessaria nel rispetto degli strumenti finanziari previsti dalla normativa vigente per scongiurare il dissesto finanziario”.