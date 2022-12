Si attende il parere dei revisore dei conti per discutere il Bilancio Preventivo 2022-2024. Sembra questa la linea seguita dal Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria per il prossimo 15 dicembre alle ore 19.

Sono 12 i punti iscritti all’ordine del giorno nel prossimo consiglio convocato dal Presidente Cristian Gierotto.

Si tratta principalmente della discussione delle numerose mozioni presentate dall’opposizione consiliare.

Si discuterà dunque degli interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili. Verrà anche discussa la mozione per la regolamentazione sulla tutela ed il benessere degli animali.

Abolizione delle barriere architettoniche, funzionamento osservatorio comunale sui rifiuti, baratto amministrativo, piano urbano del traffico e destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica le altre mozioni dei consiglieri del gruppo “CambiAmo Capo” che verranno discusse il prossimo 15 dicembre.