Continua la missione delle ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza, Katia Gussio e Loredana Tuccio nel fare divenire Messina una Provincia Gentile, costruendo panchine viola della gentilezza in ogni comune presente sul territorio.

È la volta di Nizza di Sicilia a Piazza Colonnello Interdonato dove, alla presenza del Sindaco Natale Briguglio, della vice sindaca Nella Foscolo, degli amministratori e dei ragazzi del Servizio Civile, è stata inaugurata la panchina viola della gentilezza.

In rappresentanza dell’ associazione “COR ET AMOR” di Ivrea, presenti l’ambasciatrice della Gentilezza per la città di Messina Katia Gussio e, l’ambasciatrice di Gentilezza per la città di Roma, Loredana Tuccio. Ha tagliato il nastro la piccola Zoe.

La panchina verrà registrata nel registro ufficiale della panchine viole del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza “poiché rientra nel progetto “Messina provincia Gentile”. È originale la citazione apposta sulla panchina perché è la prima targa che riporta la citazione gentile in lingua siciliana: “Non su’ i biddizzi ca’ fannu amari, ma a gentilezza e lu bonu parrari”.

E gentilissima è stata l’amministrzione comunale che ha omaggiato le ambasciatrici con un meraviglioso bouchet di fiori e dei particolari dolcini siciliani. Una casetta della gentilezza in legno è stata donata dalle ambasciatrici per simboleggiare che la vera casa è la presenza di quelle persone che quando ti abbracciano ti fanno sentire nel posto giusto.

Proprio con questo sentimento nel cuore che ha un sapore di altri tempi – hanno detto le ambasciatrici – desideriamo trasferire questo messaggio di gentilezza nell’intera provincia di Messina e oltre…