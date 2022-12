Un uomo di 39 anni è morto a seguito del crollo del tetto di un magazzino a Naro, nell’agrigentino. La vittima è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e trasferita in ospedale, pare ancora cosciente.

Giunto in ospedale a Canicattì, è stata chiamata la centrale operativa 118 per chiedere un elisoccorso da Caltanissetta. Ma non c’è stato il tempo. L’uomo è infatti spirato. Sul posto anche i Carabinieri. Secondo una prima ipotesi il 39enne stava eseguendo dei lavori all’interno del magazzino. Tuttavia i Carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.