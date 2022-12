Galati Mamertino – Lo scrittore galatese Cristiano Parafioriti ha vinto il Premio “Città sul Ponte 2022” di Firenze, con la premiazione svoltasi Sabato 3 Dicembre, dopo aver conquistato il prestigioso Premio “Francesco Petrarca” di Figline Valdarno nello scorso mese di Settembre.

Cristiano Parafioriti ha ottenuto questo importante riconoscimento con il romanzo storico “Invictus”, pubblicazione che sta facendo incetta di premi da Nord a Sud della nostra penisola.

A Settembre lo scrittore Parafioriti è stato il vincitore della V edizione del Premio Letterario, intitolato a “Francesco Petrarca“, con l’annuncio effettuato dal Prof. Alberto Nocentini, docente di Glottologia e Linguistica Generale all’Università di Firenze e membro dell’Accademia della Crusca, il quale ha affermato: “Ci siamo trovati subito d’accordo su chi fosse il migliore, il numero uno insomma”.

Il prestigioso riconoscimento viene indetto dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, in onore dell’illustre concittadino discendente da famiglia incisana, che nella casa paterna trascorse i primi anni della sua giovinezza fino all’età di 7 anni, per poi traferirsi con la famiglia vicino ad Avignone. L’autore galatese si è imposto al “Petrarca” con il monologo inedito, dedicato alle umane vicende di Rita Atria, dal titolo “Ora qui è luce”, che già era stato premiato come migliore opera al Concorso internazionale “Thrinakia” di Catania nel mese di Maggio.

Continua, quindi, in maniera inarrestabile l’ascesa dello scrittore nebroideo e del suo “minimalismo siciliano“, corrente letteraria che ormai sta diventando un vero mood culturale. Nel 2016 Cristiano Parafioriti pubblicava il volume “Sicilitudine”, la sua seconda raccolta di racconti, e a distanza di sei anni la sua opera è alla ribalta e inizia ad essere conosciuta e apprezzata anche fuori dalla Sicilia.

Molto felice di questi premi, ottenuti dallo scrittore Cristiano Parafioriti, il Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale ha affermato a riguardo: “Conosco da sempre il tuo amore per il paese, ma ora, grazie ai tuoi libri, molti altri ne sono ammaliati. Galati vive nelle tue parole e le sue storie affascinano e commuovono, e “Invictus” ne è la prova. La tua penna è una Galati che vince e che si fa strada anche nella storia letteraria. Dico storia, perché è storico vincere 7, dico 7 premi letterari in meno di 7 mesi. Quello che hai costruito è qualcosa che rimarrà negli anni di questa comunità. E io oggi mi fregio e mi onoro di essere Sindaco e testimone di quanto è accaduto: un galatese che onora il suo paese in modo straordinario, ma che è soprattutto amico. E oggi amico mio, più di ogni cosa, ti dico Grazie. A nome mio e di tutti i galatesi, a Galati, in Italia e nel mondo”.